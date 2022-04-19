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Судейство

Сегодня, 16:20

На женском Евро будут работать мужчины-видеоарбитры

Александр Бобров
Шеф-редактор
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14 из 15 видеоассистентов, отобранных для обслуживания игр чемпионата Европы-2022 среди женщин, представляют мужской судейский корпус.

В список, утвержденный судейским комитетом УЕФА, вошли: Луиш Мигел Бранку Годинью, Тиагу Лопеш Мартинш (оба — Португалия), Паоло Валери, Маурицио Мариани (оба — Италия), Пол ван Букел, Деннис Хиглер (оба — Голландия), Томаш Квятковски, Бартош Франковски (оба — Польша), Кристиан Дингерт, Харм Осмерс (оба — Германия), Крис Кавана (Англия), Гильермо Квадра Фернандес, Хосе Мария Санчес Мартинес (оба — Испания), Бенуа Мийо, Майка Вандерстихел (оба — Франция).

Евро-2022 пройдет в Англии с 6 по 31 июля.

Главные судьи представляют 13 стран, включая Венесуэлу. УЕФА продолжает эксперимент, в рамках которого идет обмен арбитрами с Конфедерацией футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ). Южноамериканцы в ответ используют европейскую бригаду на своем чемпионате в июле этого года.

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