Александр Григорян вернулся на пост главного тренера женского ЦСКА
Пресс-служба женского ЦСКА объявила о назначении Александра Григоряна на пост главного тренера команды.
Срок соглашения с 55-летним специалистом не сообщается. Ранее Григорян уже работал в женском ЦСКА с 2018 по 2019 год. Предыдущим местом работы Григоряна был армянский «Алашкерт».
??Александр Григорян назначен главным тренером ЖФК ЦСКА!— ЖФК ЦСКА (@wfccska) September 30, 2021
Российский специалист ранее работал в армейском клубе.
Приветствуем Александра Витальевича! Желаем успехов в достижении новых высот с ЖФК ЦСКА!
Подробнее: https://t.co/j0eJuJA1kP pic.twitter.com/bgptQ4Oqbe
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице женского чемпионата России с 41 очком в 21 матче.
Дополнительная информация:
https://wfccska.ru/novosti/vse-novosti/club/aleksandr-grigoryan-naznachen-glavnym-trenerom-zhfk-cska/
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