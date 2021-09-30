Александр Григорян вернулся на пост главного тренера женского ЦСКА

Пресс-служба женского ЦСКА объявила о назначении Александра Григоряна на пост главного тренера команды.

Срок соглашения с 55-летним специалистом не сообщается. Ранее Григорян уже работал в женском ЦСКА с 2018 по 2019 год. Предыдущим местом работы Григоряна был армянский «Алашкерт».

??Александр Григорян назначен главным тренером ЖФК ЦСКА!



Российский специалист ранее работал в армейском клубе.



Приветствуем Александра Витальевича! Желаем успехов в достижении новых высот с ЖФК ЦСКА!



Подробнее: https://t.co/j0eJuJA1kP pic.twitter.com/bgptQ4Oqbe — ЖФК ЦСКА (@wfccska) September 30, 2021

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице женского чемпионата России с 41 очком в 21 матче.