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Александр Григорян вернулся на пост главного тренера женского ЦСКА

13:36
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Пресс-служба женского ЦСКА объявила о назначении Александра Григоряна на пост главного тренера команды.

Срок соглашения с 55-летним специалистом не сообщается. Ранее Григорян уже работал в женском ЦСКА с 2018 по 2019 год. Предыдущим местом работы Григоряна был армянский «Алашкерт».

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице женского чемпионата России с 41 очком в 21 матче.

Дополнительная информация:

https://wfccska.ru/novosti/vse-novosti/club/aleksandr-grigoryan-naznachen-glavnym-trenerom-zhfk-cska/

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Иван Торопцев все материалы автора

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