«Локомотив» обыграл «Зенит» в финале Кубка России среди женских команд
Женская команда «Локомотива» в финале БЕТСИТИ Кубка России обыграла «Зенит» со счетом 1:0.
Единственный мяч на третьей минуте забила Нелли Коровкина. Матч прошел в Самаре.
Женская команды «Зенита» была основана в январе 2020 года. В минувшем сезоне команда стала пятой в чемпионате России. «Локомотив», основанный в феврале 2018 года, в прошлом сезоне выиграл Кубок России.
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