Лаврентьев покинул пост главного тренера женского ЦСКА
Сергей Лаврентьев покинул пост главного тренера женского ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.
Решение было принято по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера будет Игорь Гусев.
??Сергей Лаврентьев покидает пост главного тренера ЖФК ЦСКА— ЖФК ЦСКА (@wfccska) September 29, 2021
Решение было принято по обоюдному соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера будет Игорь Гусев.
Выражаем благодарность Сергею Николаевичу за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/RQDOb8fjSr
Лаврентьев возглавлял ЦСКА с июня 2021 года. Команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 41 очком в 21 матче.
Дополнительная информация:
https://wfccska.ru/novosti/vse-novosti/club/sergey-lavrentev-pokidaet-post-glavnogo-trenera-zhfk-cska/
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