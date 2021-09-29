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Лаврентьев покинул пост главного тренера женского ЦСКА

14:58
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Сергей Лаврентьев покинул пост главного тренера женского ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.

Решение было принято по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера будет Игорь Гусев.

Лаврентьев возглавлял ЦСКА с июня 2021 года. Команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 41 очком в 21 матче.

Дополнительная информация:

https://wfccska.ru/novosti/vse-novosti/club/sergey-lavrentev-pokidaet-post-glavnogo-trenera-zhfk-cska/

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Иван Торопцев все материалы автора

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