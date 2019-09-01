23-летняя российская футболистка скончалась от остановки сердца
12:22
Умерла 23-летняя футболистка клуба «Подольчанка» Полина Кобзева. Причиной смерти стала остановка сердца.
— Сегодня днем у нас в команде произошло большое горе, скончалась Полина Кобзева, у нее остановилось сердце, — говорится в сообщении на странице клуба Вконтакте. — Очень скорбим и сожалеем, это большая беда для нас. Выражаем великое сочувствие и соболезнование ее родным и близким.
Команда «Подольчанка» (Подольск) выступает в зоне Запад первой лиги России.