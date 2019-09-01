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23-летняя российская футболистка скончалась от остановки сердца

12:22
Полина Кобзева. Фото ФК «Подольчанка»
Полина Кобзева. Фото ФК «Подольчанка»

Умерла 23-летняя футболистка клуба «Подольчанка» Полина Кобзева. Причиной смерти стала остановка сердца.

— Сегодня днем у нас в команде произошло большое горе, скончалась Полина Кобзева, у нее остановилось сердце, — говорится в сообщении на странице клуба Вконтакте. — Очень скорбим и сожалеем, это большая беда для нас. Выражаем великое сочувствие и соболезнование ее родным и близким.

Команда «Подольчанка» (Подольск) выступает в зоне Запад первой лиги России.

Дополнительная информация

https://vk.com/fcpodolchanka

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