23-летняя российская футболистка скончалась от остановки сердца

Умерла 23-летняя футболистка клуба «Подольчанка» Полина Кобзева. Причиной смерти стала остановка сердца.

— Сегодня днем у нас в команде произошло большое горе, скончалась Полина Кобзева, у нее остановилось сердце, — говорится в сообщении на странице клуба Вконтакте. — Очень скорбим и сожалеем, это большая беда для нас. Выражаем великое сочувствие и соболезнование ее родным и близким.

Команда «Подольчанка» (Подольск) выступает в зоне Запад первой лиги России.