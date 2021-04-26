Известный украинский футбольный журналист Артем Франков — о чемпионстве киевского «Динамо».

— «Динамо» стало чемпионом Украины за три тура до конца сезона, да еще опережая «Шахтер» аж на 13 очков. Как такое стало возможным?

— И это при том, что в прошлом сезоне «Шахтер» привез Киеву 23 очка. Так что сейчас в ходу выражение «плюс 36» (смеется).

— Забавно.

— Да. Если говорить о причинах триумфа киевлян, то в первую очередь стоит отметить фактор Луческу.

— Что изменилось с его приходом?

— Он сформировал тренерский штаб, прекрасно поработал и просто-напросто «вынес» «Шахтер», подтверждением чего стала увереннейшая победа над горняками в очном матче со счетом 1:0.

— Судя по счету, не такая уж и уверенная.

— Счет не должен вводить в заблуждение. За 90 минут у «Шахтера» вообще не было ни единого момента!

— И все-таки: это «Динамо» такое сильное или «Шахтер» настолько слаб?

— Как обычно — и то и другое. У «Шахтера» нарисовались довольно серьезные проблемы. На мой взгляд, генеральный директор этого клуба Палкин немного заигрался.

— Что вы имеете в виду?

— Конфликт с Тайсоном. Ведь что произошло? Заслуженного человека, который провел около 200 игр за «Шахтер», не отпустили в «Рому», куда он хотел уйти вслед за Пауло Фонсекой.

— К чему это привело?

— В итоге бразилец бросил играть. Ведущий футболист, который раньше делал разницу, за весь сезон забил всего два мяча, да и те «Мариуполю». А без Тайсона сдал его верный напарник — Марлос. Замена в лице Соломона Манора и Тете еще недостаточно готова. Нужно время. Плюс в глаза бросилось отсутствие трансферов, хотя горнякам необходимо было усиливать состав.

— Так у Киева тоже не было трансферов.

— Согласен. И под конец сезона Луческу всем внушил, что приобретения и не нужны! Он показал, что даже с этими игроками команда может прогрессировать и кое-чего добиваться в еврокубках.

— Признайтесь, лично вы верили в Луческу, когда его только назначили?

— Я — да, безусловно. Понимал, что хуже в «Динамо» точно уже не будет. А когда команда сразу после назначения румына выиграла Суперкубок, я стал с оптимизмом смотреть на сезон в целом. И даже допускал, что киевляне обойдут своего вечного соперника. Правда, в августе, конечно, никто не мог предположить, что Киев станет чемпионом с таким гандикапом.

— Выбор в пользу Луческу — это сумасшедшая чуйка Игоря Суркиса?

— О чуйке Суркиса стоит сказать отдельно. Руководители — молодцы, что приняли такое нестандартное решение, которое вызвало такой резонанс.

— Ультрас до сих пор не признают Луческу.

— Ну да. Победа складывается из многих факторов. Луческу, попав в привычную для себя обстановку вражды, постоянных подколов и едких реплик, показал такой результат. Да и наличие «Шахтера» стало для него прекрасным раздражителем. То есть Мирча вернулся домой (смеется).

— Он привык давать результат, когда его хейтят?

— Мне кажется, что да. В августе он должен был прийти в «Динамо» со Спиридоном, который в последний момент отказался. Его заменили на Эмиля Караса. И тут Луческу придумал совершенно фантастический ход!

— Какой?

— Он пригласил в штаб двух молодых динамовских легенд, которые уже начали тренерскую карьеру. А именно — Олега Гусева и Огнена Вукоевича. И вот с такими помощниками он одержал победу! Сумел заставить игроков себя уважать! Никто же из молодых его толком-то не помнил и не знал.

Но Мирча за счет своей работоспособности и своих знаний объединил всех ребят. Он в свои 75 лет сам проводит тренировки, постоянно в гуще событий. Из него энергия брызжет! Кроме того, все время проводит индивидуальные беседы и тактические занятия с подопечными. Он их обучает, дает им возможность стать гораздо лучше, прибавить. И те, у кого ума хватает, сразу же понимают, какой шанс он им предоставляет!

— Можно провести параллели с Юрием Семиным, который в 71 год выиграл с «Локомотивом» чемпионат России?

— В какой-то степени — да. Но, по-моему, Луческу превзошел все достижения такого рода. Скорее Луческу можно сравнить с Энтони Хопкинсом, который получил «Оскар» в 83 года.

— Не слишком ли молодая команда у киевского «Динамо»?

— Да, это действительно дилемма. Нужно ли этой команде усиливаться к Лиге чемпионов или стоит рассчитывать на дальнейший прогресс нынешних исполнителей? Дело в том, что зимой я впервые в жизни увидел, для чего команды едут на тренировочные сборы.

— Ничего себе.

— Ведь как обычно говорят: в Турцию едут, чтобы деньги хозяйские «попилить». Но здесь ничего подобного не было! «Динамо» реально пахало и подошло к весенней части чемпионата в таком физическом состоянии, что в каждом матче прибавляло и рвало соперника во втором тайме. Примеров тому — масса! И я надеюсь, что летом команда продолжит прогрессировать.

— При этом «Динамо» может расстаться с ключевыми футболистами. На того же Цыганкова есть спрос.

— Если поступит сумасшедшее предложение, Цыганкова отпустят. Но его будет кем заменить. Дело в том, что сейчас в «Динамо» очень перспективная молодежь. Уж не знаю, почему такое поколение уродилось.

— Думаете, это «Динамо» может серьезно пошуметь в Европе?

— Я не стану сейчас излучать оптимизм. Но считаю, что болельщикам киевского «Динамо» не будет стыдно за команду.

— Что у вас за скандал в чемпионате Украины? Пишут, что игроки «Колоса» устроили дебош в поезде... Им не дают покоя лавры Кокорина и Мамаева?

— Скорее Жени Селезнева, который тоже вам знаком. Ну... Так получилось. Совершенно непонятно, почему эта группа футболистов ехала отдельно от команды. И куда они направлялись? Загадка какая-то... Или же вся команда затихла, а эти буянили? Так что история крайне туманная.

— И чем все закончится?

— Речь идет об одном неадеквате, который, похоже, не умеет пить. Остальные его удерживали...