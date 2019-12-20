Заявление киевского «Динамо» об отстранении от футбола украинца Беседина из-за допинга

Официальный сайт киевского «Динамо» опубликовал заявление в связи с информацией об отстранении на 30 дней от футбола нападающего Артема Беседина из-за проваленного допинг-теста.

Ранее «ТаТоТаке» в своем Facebook сообщил, что 23-летний Беседин провалил допинг-тест после матча группового турнира Лиги Европы против «Мальме» (3:4).

«19 декабря 2019 года ФК «Динамо» Киев» был официально уведомлен о возможном нарушении Артемом Бесединым антидопинговых правил УЕФА. На данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются. Поэтому, а также соблюдая требования о конфиденциальности, ФК «Динамо» Киев» не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих», — написано в заявлении «Динамо».

Форвард сборной Украины провалил допинг-тест после матча в Лиге Европы