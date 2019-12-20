Форвард сборной Украины провалил допинг-тест после матча в Лиге Европы

Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин провалил допинг-тест после матча группового турнира Лиги Европы против «Мальме» (3:4), сообщает «ТаТоТаке» в Facebook. Игра прошла 28 ноября.

По информации источника, форвард отстранен от любой футбольной активности на 30 дней. Детали пока неизвестны.

В текущем сезоне 23-летний Беседин провел 23 матча за «Динамо», забил 8 голов и отдал одну результативную передачу.