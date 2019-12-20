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Форвард сборной Украины провалил допинг-тест после матча в Лиге Европы

18:41
Артем Беседин. Фото Reuters
Артем Беседин. Фото Reuters
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Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин провалил допинг-тест после матча группового турнира Лиги Европы против «Мальме» (3:4), сообщает «ТаТоТаке» в Facebook. Игра прошла 28 ноября.

По информации источника, форвард отстранен от любой футбольной активности на 30 дней. Детали пока неизвестны.

В текущем сезоне 23-летний Беседин провел 23 матча за «Динамо», забил 8 голов и отдал одну результативную передачу.

Мальме — Динамо К

Дополнительная информация

https://www.facebook.com/tatotake/photos/a.656116788070411/1077952182553534/?type=3&theater

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