Форвард сборной Украины провалил допинг-тест после матча в Лиге Европы
18:41
Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин провалил допинг-тест после матча группового турнира Лиги Европы против «Мальме» (3:4), сообщает «ТаТоТаке» в Facebook. Игра прошла 28 ноября.
По информации источника, форвард отстранен от любой футбольной активности на 30 дней. Детали пока неизвестны.
В текущем сезоне 23-летний Беседин провел 23 матча за «Динамо», забил 8 голов и отдал одну результативную передачу.
Дополнительная информация
https://www.facebook.com/tatotake/photos/a.656116788070411/1077952182553534/?type=3&theater
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