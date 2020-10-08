В «Шахтере» 18 человек заразились коронавирусом

18 представителей «Шахтера» сдали положительный тест на коронавирус, сообщил генеральный директор клуба Сергей Палкин. Девять из них футболисты, остальные девять — сотрудники клуба.

«Дорогие друзья, по результатам сегодняшнего дополнительного ПЦР-тестирования были обнаружены случаи заболевания коронавирусом среди девяти игроков и девяти сотрудников команды «Шахтера», — написал Палкин на своей странице в Facebook. — Все инфицированные уходят на десятидневную самоизоляцию. Желаем им скорейшего выздоровления и возвращения в команду!»

Ранее стало известно, что из-за положительных тестов на COVID-19 у вратаря Андрея Пятова и полузащитника Тараса Степаненко «Шахтера» в полном составе ушел на самоизоляцию, из-за чего игроки донецкого клуба не отправились в сборную Украины.