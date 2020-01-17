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Украинский игрок, уволенный за поездку в Россию, шокирован этим решением

22:53

Клуб первой лиги Украины «Агробизнес» на своем сайте объявил об увольнении форварда Игоря Сикорского за его поездку в Питер во время зимнего межсезонья. Футболист отметил, что, если бы знал о такой реакции, то в Россию не поехал бы.

— Я действительно ездил в Питер на четыре дня по приглашению родственников, — цитирует игрока sportarena.com. — Честно говоря, даже предположить не мог, во что мне это выльется. Если бы я знал, что из-за этой поездки вокруг моего имени будет столько шума, а клуб захочет расторгнуть контракт, то понятно, что об этой поездке я бы и не задумывался.

Действительно, это вызвало у меня шок. Но с другой стороны, почему, когда Андрей Шевченко во время войны с Россией посетил хоккейный матч в Питере, то это не вызвало настолько бурную реакцию у украинского сообщества, не было такого хайпа, как в случае со мной? Или, хоть Усик провел свой бой в России, но он по-прежнему является желанным героем многих украинских СМИ.

Я все понимаю, и согласен с любым решением клуба из Волочиска. Принимаю его таким, какое оно есть.

Дополнительная информация

https://sportarena.com/football/ukraina-pervaya-liga/sikorskij-kogda-shevchenko-ezdil-v-piter-vo-vremya/?fbclid=IwAR3_pm6hpw-O48OFCQLmipcz8EwxAxBVShOJRdn_ZEizdo1tmvludACJU9M

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