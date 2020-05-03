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Украинский футболист извинился за фото с красным флагом и Лениным

14:46
Алексей Хахлев. Фото Instagram. Алексей Хахлев с флагом. Фото Instagram.
Алексей Хахлев. Фото Instagram.
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Хавбек «Карпат» Алексей Хахлев принес украинцам извинения за опубликованный в Instagram снимок с красным флагом и изображением Владимира Ленина. Таким образом футболист решил поздравить свою 76-летнюю бабушку с днем рождения.

— Я вырос в украинской семье с уважением и правильными взглядами на флаг, герб, гимн и все символы нашего государства, — написал Хахлев в сторис Instagram. — Имея честь защищать цвета нашей страны, всегда переживал незабываемые эмоции.

Проживая за границей, всегда отстаивал ее честь и достоинство, никогда не давал ее унижать в моем присутствии. Мне бы хотелось попросить прощения за мою грубую ошибку абсолютно у каждого гражданина Украины, несмотря на статус, профессию и религию.

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