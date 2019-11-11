Украинская премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала заявление в связи с проявления расизма на мате 14-го тура УПЛ «Шахтер» — «Динамо» (1:0). Фанаты киевского клуба оскорбляли по расовому признаку игроков «Шахтера» Тайсона и Дентинью.

— Украинская премьер-лига строго осуждает любые проявления расизма на стадионах и вне их и призывает к толерантности, — говорится в сообщении. — В последние годы искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе стало приоритетным направлением работы УЕФА. Европейский футбольная ассоциация максимально использует широкие платформы, чтобы твердо заявить: «Нет расизму». УПЛ полностью солидарна с Европейской футбольной ассоциацией и категорически осуждает любые проявления расизма на стадионах Украины и вне их. УПЛ глубоко сожалеет об инциденте, который произошел во время матча между «Шахтером» и «Динамо» 10 ноября в Харькове. Этот случай показывает, что мы должны усилить диалог с клубами, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. УПЛ верит, что компетентный дисциплинарный орган расследует это дело как приоритетное и привлечет к ответственности всех причастных лиц в соответствии с действующим законодательством и правилами.

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