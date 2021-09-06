Тренер «Олимпии» пожизненно дисквалифицирован за нападение на арбитра в матче Кубка Украины

КДК УАФ принял решение пожизненно дисквалифицировать главного тренера «Олимпии» Александра Кулика за нападение на арбитра Ростислава Дубину.

Кроме того, ФК «Олимпия» был оштрафован на 100 тысяч гривен, запрет на занятие футбольной деятельностью получил на два года игрок «Олимпии» Александр Грабар, а начальник команды Дмитрий Галицкий — на один год.

Матч Кубка Украины прошел на стадионе «Локомотив» в Полтаве. Против «Олимпии» играл «Волчанск», и со счетом 0:1 победила команда соперника. На видео видно, как после окончания второго тайма Кулик выбежал на поле и замахнулся на рефери.

??? Пекельний Кубок України. Головний тренер Олімпії Савинці Олександр Кулик після матчу побіг з кулаками на арбітра зустрічі! pic.twitter.com/uGE4H8N1me — UA-Футбол (@ua_football) August 18, 2021

Скандал в Кубке Украины: разъяренный тренер набросился на арбитра после матча