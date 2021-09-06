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УАФ выступила с официальным заявлением по поводу ситуации с Андреем Шевченко

17:06
Андрей Шевченко. Фото Instagram
Андрей Шевченко. Фото Instagram
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После того как бывший тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко решил озвучить свою версию собственного ухода из национальной команды, официальную точку зрения на вопрос опубликовала Украинская ассоциация футбола.

Андрей Шевченко.Андрей Шевченко рассказал, почему он не продолжил работу со сборной Украины

Как отмечается в пресс-релизе, по инициативе Шевченко контракт в 2020 году был подписан сроком до 30 июля 2021 года с возможностью продления до конца 2022 года. УАФ не получал от тренера и его представителей ни одного официального письма или сообщения о продлении контракта, но со своей стороны направила официальное предложение о продолжении сотрудничества. Шевченко не ответил на предложение ассоциации, именно поэтому УАФ начала переговоры с другими вероятными кандидатами на пост главного тренера сборной Украины.

Под руководством Шевченко сборная Украины дошла до 1/4 финала чемпионата Европы-2020. В настоящее время украинскую команду тренирует Александр Петраков.

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Иван Шитик все материалы автора

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