Скрипник возглавил "Зарю"

Новым главным тренером "Зари" стал Виктор Скрипник, сообщает официальный сайт клуба. Он заменил на этом посту Юрия Вернидуба, который ранее покинул команду.

Предыдущим место работы украинского специалиста была "Рига". Ранее он также был главным тренером "Вердера".

49-летний специалист вместе с "Ригой" стал чемпионов Латвии и выиграл Кубок страны. В качестве игрока он стал чемпионом Германии и дважды выиграл Кубок Германии вместе с "Вердером".

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