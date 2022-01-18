Скрипник покинет пост главного тренера «Зари» по окончании сезона и будет работать в Европе

Луганская «Заря» по окончании чемпионата Украины с большой долей вероятности сменит главного тренера, сообщает Meta-ratings.com.ua.

По данным источника, специалист, скорее всего, не только покинет нынешнее место работы, но и переберется в другую европейскую страну. Его контракт истекает в конце сезона. Клуб дважды предлагал ему продлить контракт, но тренер пока так и не подписал нового соглашения.

Ранее он был кандидатом на должность главного тренера сборной Украины. Главной причиной его отказа возглавить национальную команду страны стала работа в луганской «Заре». Совмещать две должности украинский специалист посчитал неправильным. Также сообщалось, что он был кандидатом на должность главного тренера венгерского «Ференцвароша», но в итоге этот пост занял Станислав Черчесов.

52-летний Виктор Скрипник ранее тренировал «Вердер» и «Ригу».