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Шовковский назначен исполняющим обязанности главного тренера киевского «Динамо»

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По информации пресс-службы «Динамо» (Киев), бывший голкипер сборной Украины Александр Шовковский назначен исполняющим обязанности главного тренера украинского клуба.

3 ноября после поражения в домашнем матче 13-го тура чемпионата Украины от «Шахтера» (0:1) Мирча Луческу подал в отставку. Румынский специалист тренировал «Динамо» с 2020 года.

Киевское «Динамо» после 10 туров занимает 7-е место в украинской премьер-лиге с 16 очками.

ФК Динамо (Киев)
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