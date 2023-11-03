Луческу объявил об уходе с поста главного тренера киевского «Динамо» и завершении карьеры

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подал в отставку, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на Telegram-канал клуба.

О своем решении 78-летний специалист объявил после поражения от «Шахтера» (0:1) в матче 13-го тура чемпионата Украины.

Луческу возглавлял «Динамо» с 2020 года. До этого он в течение двух лет тренировал сборную Турции, а в сезоне-2016/17 — «Зенит». До работы в РПЛ он 12 лет работал главным тренером «Шахтера».

За свою тренерскую карьеру, которая началась в 1979 году Луческу дважды выигрывал чемпионат Румынии, дважды — чемпионат Турции, 9 раз становился чемпионом Украины. В 2009-м он привел «Шахтер» к победе в Кубке УЕФА. Во главе «Зенита» тренер становился обладателем Суперкубка России-2016.