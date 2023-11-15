Футбол
Украина
Новости
Премьер-лига Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Украина

Сегодня, 23:06

Футболисты сборной Украины нарушили сроки возвращения в страну

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Михаил Мудрик («Челси») в матче против «Тоттенхэма».
Фото AFP

Игроки сборной Украины попали в список лиц нарушивших обязательства по возвращению в страну после окончания спортивных мероприятий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минспорта Украины.

В список попали всего 304 украинских спортсмена. В их числе полузащитник «Челси» Михаил Мудрик, форвард «Жироны» Артем Довбик и его одноклубник Виктор Цыганков, защитник «Борнмута» Илья Забарный и голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин.

Кроме того, в числе нарушителей оказался и бывший игрок «Шахтера» Анатолий Роспутько, который в октябре сбежал в Россию после матча команды в юношеской Лиге чемпионов. Позже клуб расторг с ним контракт.

Источник: РИА «Новости»
Футбол
Михаил Мудрик
3
Читайте также
Комментаторы Генич и Шнякин поссорились с Губерниевым из-за ТЭФИ
Комментаторы Матч ТВ устроили скандал из-за ТЭФИ: Губерниев оскорбил Генича
Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер в 63 года
Байден может одобрить закон о госфинансировании без помощи Украине и Израилю
Владельцы новых европейских авто столкнулись с блокировками
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Спасибо, Шева!
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шовковский назначен исполняющим обязанности главного тренера киевского «Динамо»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости