Шевченко назвал задачу сборной Украины на Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о задаче команды на предстоящий чемпионат Европы.

«Будем поднимать планку очень высоко. Важно, чтобы ведущие игроки были готовы на 100 процентов. Я только завершил смотреть «Вест Хэм», Ярмоленко отдал голевую передачу, это хороший звоночек для нас. Я смотрю за выступлениями Малиновского, Зинченко.



Задача-минимум — выход из группы. У нас хороший молодой состав. Если будем хорошо готовы, если игроки будут в тонусе — нам это по силам. А дальше все будет зависеть от нашей готовности», — сказал в интервью каналу «Футбол» Шевченко.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был перенесен с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. По итогам жеребьевки Украина попала в группу С, где сыграет с Голландией, Австрией и Северной Македонией.