Бывший игрок сборной Украины получил польское гражданство
Защитник клуба «Термалика» Артем Путивцев получил польское гражданство, сообщает официальный сайт клуба.
33-летний Путивцев присоединился к Термалике весной 2016 года из Металлиста.
Ранее защитник также выступал в составе таких украинских клубов, как «Газовик», «Зирка», «Мариуполь» и «Металлург» из Донецка.
В 2016 году Путивцев провел единственный матч в составе сборной Украины, приняв участие в товарищеской встрече с Кипром.
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