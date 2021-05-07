Судей обяжут давать послематчевые интервью. На Украине
В регламент чемпионата Украины предложено внести изменение, согласно которому с нового сезона главных арбитров обяжут давать послематчевые флеш-интервью и отвечать на вопросы представителя основного телевещателя, сообщил Telegram-канал «Динамо Киев Inside».
Подобная идея возникла не впервые, пять лет назад подобное предложение уже рассматривалось. В то время украинских судей курировал Пьерлуиджи Коллина, а он был против такого общения рефери с журналистами.
Флеш-интервью арбитров введены в чемпионате Голландии.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю