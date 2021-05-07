Футбол
Украина
Новости
Премьер-лига Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Украина
Судейство

Судей обяжут давать послематчевые интервью. На Украине

16:07

В регламент чемпионата Украины предложено внести изменение, согласно которому с нового сезона главных арбитров обяжут давать послематчевые флеш-интервью и отвечать на вопросы представителя основного телевещателя, сообщил Telegram-канал «Динамо Киев Inside».

Подобная идея возникла не впервые, пять лет назад подобное предложение уже рассматривалось. В то время украинских судей курировал Пьерлуиджи Коллина, а он был против такого общения рефери с журналистами.

Флеш-интервью арбитров введены в чемпионате Голландии.

(Александр Бобров)

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Спартак» не намерен подписывать контракт с новым главным тренером до матча с «Химками»
РПЛ становится закрытой лигой — спасибо «Оренбургу»
Допуск «Оренбурга» в РПЛ будет позорным решением. Почему оно плохое для всех
Главный тренер юниорской сборной Канады рассказал о победе в финале ЮЧМ-2021 над Россией

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд