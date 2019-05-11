"Шахтер" вырвал победу у "Александрии". Отрыв от "Динамо" - уже 11 очков

"Шахтер" обыграл "Александрию" в матче 28-го тура чемпионской группы украинской премьер-лиги. Донецкий клуб упрочил лидерство в таблице, оторвавшись от киевского "Динамо" на 11 очков. Столичная команда сегодня потеряла очки в игре с "Зарей" (1:1).

Клубам осталось провести по четыре игры, "Шахтеру" для оформления чемпионского титула достаточно одержать одну победу.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

28-й тур

"Шахтер" - "Александрия" - 2:1 (1:1)

Голы: Хочолава, 4 (1:0). Банада, 32 (1:1). Мораес, 60 (2:1).

"Мариуполь" - "Львов" - 2:0 (0:0)

Голы: Пихалонок, 74 (1:0). Зубков, 90+2 (2:0).

Незабитый пенальти: Фомин (М), 39.

"Динамо" - "Заря" - 1:1 (1:0)

Голы: Русин, 11 (1:0). Силас, 90+2 (1:1).