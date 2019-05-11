"Шахтер" вырвал победу у "Александрии". Отрыв от "Динамо" - уже 11 очков

"Шахтер" обыграл "Александрию" в матче 28-го тура чемпионской группы украинской премьер-лиги. Донецкий клуб упрочил лидерство в таблице, оторвавшись от киевского "Динамо" на 11 очков. Столичная команда сегодня потеряла очки в игре с "Зарей" (1:1).
Клубам осталось провести по четыре игры, "Шахтеру" для оформления чемпионского титула достаточно одержать одну победу.
Чемпионат Украины
Премьер-лига
28-й тур
"Шахтер" - "Александрия" - 2:1 (1:1)
Голы: Хочолава, 4 (1:0). Банада, 32 (1:1). Мораес, 60 (2:1).
"Мариуполь" - "Львов" - 2:0 (0:0)
Голы: Пихалонок, 74 (1:0). Зубков, 90+2 (2:0).
Незабитый пенальти: Фомин (М), 39.
"Динамо" - "Заря" - 1:1 (1:0)
Голы: Русин, 11 (1:0). Силас, 90+2 (1:1).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/ukraine/premier/2018-2019/