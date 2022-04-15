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Сегодня, 20:10

Стал известен состав сборной Украины на сбор в Словении

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков объявил имена 25 игроков украинских клубов, которые начнут сбор национальной команды в Словении, сообщает официальный сайт УАФ.

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — «Шахтер» Донецк), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все — «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все — «Шахтер Донецк).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба — «Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все — «Динамо» Киев), Сергей Булеца («Заря» Луганск), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба — СК «Днепр-1»).

Нападающие: Артем Довбик (СК «Днепр-1»), Денис Гармаш, Артем Беседин (оба — «Динамо» Киев).

Украинцы смогут жить и тренироваться на базе национальной ассоциации Словении.

Ранее стало известно, что стыковой полуфинальный матч квалификации на ЧМ 2022 Шотландия — Украина состоится 1 июня.

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