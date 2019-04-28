"Шахтер" выиграл у "Мариуполя" (1:0) в матче 26-го тура чемпионата Украины. Единственный мяч на 12-й минуте забил Веллингтон Нем. В составе донецкого клуба пенальти не реализовали Жуниор Мораес и Алан Патрик. С 49-й минуте "Мариуполь" играл в меньшинстве.

"Шахтер" набрал 67 очков и занимает первое место. У "Динамо" 57 очков и игра в запасе. "Мариуполь" на пятом месте - 33 очка.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

26-й тур

"Мариуполь" - "Шахтер" - 0:1 (0:1)

Гол: Веллингтон Нем, 13

Удаление: Полегенько ("Мариуполь", 49)

Нереализованные пенальти: Мораес, 25, Алан Патрик, 51 (оба - "Шахтер").

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