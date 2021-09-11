«Динамо» и «Шахтер» одержали победы в чемпионате Украины
Состоялись матчи седьмого тура чемпионата Украины.
Киевское «Динамо» на выезде обыграло «Металлист 1925» (2:0). Голы забивали Виктор Цыганков и Денис Гармаш. «Шахтер» с аналогичным результатом победил «Днепр-1». Отличились Фернанду и Лассина Траоре.
«Динамо» лидирует в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. У «Шахтера! 16 очков и второе место.
Чемпионат Украины. Премьер-лига
7-й тур
«Рух» — «Заря» — 1:1 (1:0)
Гол: Борячук, 37 — Сайядманеш, 74
«Металлист 1925» — «Динамо» — 0:2 (0:0)
Голы: Цыганков, 47, Гармаш, 52
«Шахтер» — «Днепр-1» — 2:0 (1:0)
Голы: Фернанду, 15, Траоре, 87
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