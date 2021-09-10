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Бывший защитник «Шахтера» и «Барселоны» Чигринский продолжит карьеру в греческом «Ионикосе»

12:46
Дмитрий Чигринский. Фото Instagram
Дмитрий Чигринский. Фото Instagram
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Защитник Дмитрий Чигринский стал футболистом греческого «Ионикоса».

34-летний украинец подписал контракт с клубом на один год.

Публикация от Ionikos FC (@ionikosfcofficial)

Предыдущим клубом Чигринского был АЕК, где футболист выступал с июля 2016 года по июль 2021 года. Игрок также известен по выступлениям за донецкий «Шахтер» и «Барселону».

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Иван Торопцев все материалы автора

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