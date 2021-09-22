Роберто Де Дзерби выиграл первый трофей с «Шахтером»
22:59
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби выиграл первый трофей с командой. «Горняки» победили киевское «Динамо» (3:0) в матче за Суперкубок Украины.
В составе победителей дубль сделал Лассина Траоре. Еще один мяч забил Алан Патрик. «Шахтер» в прошлом сезоне стал вторым в чемпионате Украины. «Динамо» выиграло как чемпионат, так и Кубок.
42-летний итальянский тренер возглавил команду перед началом сезона, заменив Луиша Каштру. Единственным его трофеем в тренерской карьере был Кубок серии С, который он в 2016 году выиграл с «Фоджей».
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