РИА «Новости»: бразильские футболисты украинских клубов просят правительство о помощи

Бразильские футболисты украинских донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» попросили правительство своей страны о помощи, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на Instagram форварда донецкого клуба Давида Нереса.

Спортсмены записали видеообращение и опубликовали его в соцсети. Помимо Нереса в записи приняли участие футболисты «Шахтера» Педриньо, Витао, Додо, Маркос Антонио, Марлон, Фернандо и Майкон, а также полузащитник «Динамо» Витиньо и уругвайский футболист киевлян Карлос де Пена.

«Мы просим вас о помощи, из-за отсутствия топлива в городе, закрытых границ и воздушного пространства у нас нет возможности уехать. Мы просим поддержки у правительства Бразилии, чтобы оно помогло нам. Надеюсь, что вы поможете нам, распространяя это видео, чтобы его смогло увидеть как можно больше людей», — приводит РИА «Новости Спорт» слова защитника «Шахтера» Марлона.

Сегодня Украинская премьер-лига объявила о приостановке первенства-2021/22 из-за ситуации в стране.