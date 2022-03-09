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На Украине потребовали лишить тренера Тимощука лицензии и титулов

Комитет по этике Украинской ассоциации футбола потребовал лишить тренера «Зенита» Тимощука лицензии и титулов
Иван Торопцев
Корреспондент
Анатолий Тимощук.
Фото Instagram

Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала лишить тренера «Зенита» Анатолия Тимощука тренерской лицензии и государственных наград, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы УАФ.

Отмечается, что разбирательство было инициировано комитетом по этике и честной игре УАФ. Комитет предложил лишить Тимощука тренерской категории Pro, а также обратиться в органы власти с требованием лишить бывшего футболиста государственных наград, почетных званий, титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка и Суперкубка страны, и исключить его из официального реестра игроков сборных команд УАФ.

42-летний Тимощук является рекордсменом по числу матчей за сборную Украины (144). В качестве футболиста он выступал за «Волынь», донецкий «Шахтер», «Зенит», «Баварию» и «Кайрат». В феврале 2017 года после завершения карьеры игрока Тимощук получил тренерскую лицензию Pro и вошел в тренерский штаб «Зенита».

Источник: https://rsport.ria.ru/20220309/timoschuk-1777281310.html
Анатолий Тимощук
Футбол
ФК Зенит
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