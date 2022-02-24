Чемпионат Украины по футболу временно приостановлен
Чемпионат Украины по футболу-2021/22 временно приостановлен, сообщает официальный сайт Украинской премьер-лиги.
Решение о приостановке первенства принято в связи со сложившейся ситуацией в стране.
После 18 туров турнирную таблицу украинской лиги возглавляет донецкий «Шахтер» с 47 очками, на второй строчке идет киевское «Динамо», у которого 45 очков в 18 играх. Третье место занимает «Днепр-1», набравший 40 очков в 18 встречах.
Действующим чемпионом Украины является киевское «Динамо».
Источник: https://upl.ua/ua/news/view/6224
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