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Сегодня, 10:49

Чемпионат Украины по футболу временно приостановлен

Иван Торопцев
Корреспондент

Чемпионат Украины по футболу-2021/22 временно приостановлен, сообщает официальный сайт Украинской премьер-лиги.

Решение о приостановке первенства принято в связи со сложившейся ситуацией в стране.

После 18 туров турнирную таблицу украинской лиги возглавляет донецкий «Шахтер» с 47 очками, на второй строчке идет киевское «Динамо», у которого 45 очков в 18 играх. Третье место занимает «Днепр-1», набравший 40 очков в 18 встречах.

Действующим чемпионом Украины является киевское «Динамо».

Источник: https://upl.ua/ua/news/view/6224
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