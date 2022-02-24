Чемпионат Украины по футболу временно приостановлен

Чемпионат Украины по футболу-2021/22 временно приостановлен, сообщает официальный сайт Украинской премьер-лиги.

Решение о приостановке первенства принято в связи со сложившейся ситуацией в стране.

После 18 туров турнирную таблицу украинской лиги возглавляет донецкий «Шахтер» с 47 очками, на второй строчке идет киевское «Динамо», у которого 45 очков в 18 играх. Третье место занимает «Днепр-1», набравший 40 очков в 18 встречах.

Действующим чемпионом Украины является киевское «Динамо».