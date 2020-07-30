Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров посетил базу киевского «Динамо», сообщает football.ua со ссылкой на эфир «Футбол 1». Отмечается, что 46-летний специалист просматривал юношескую команду киевлян, но причины его приезда неизвестны. От комментариев Ребров отказался.

Сергей Ребров возглавлял «Динамо» с 2014 по 2017 год, выиграл с ним два чемпионата и два Кубка Украины. С 2018 года он работает в венгерском «Ференцвароше», с которым завоевал два чемпионских титула.

Ранее сообщалось, что ему предлагали вернуться в «Динамо» этим летом после отставки Алексея Михайличенко, но Ребров отказался. В результате бело-голубых возглавил 75-летний Мирча Луческу, который с 2004 по 2016 год работал в «Шахтере».