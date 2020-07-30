Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Украина

Ребров посетил базу киевского «Динамо». Почему — неизвестно

20:59
Сергей Ребров. Фото AFP
Сергей Ребров. Фото AFP
Теги:

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров посетил базу киевского «Динамо», сообщает football.ua со ссылкой на эфир «Футбол 1». Отмечается, что 46-летний специалист просматривал юношескую команду киевлян, но причины его приезда неизвестны. От комментариев Ребров отказался.

Сергей Ребров возглавлял «Динамо» с 2014 по 2017 год, выиграл с ним два чемпионата и два Кубка Украины. С 2018 года он работает в венгерском «Ференцвароше», с которым завоевал два чемпионских титула.

Ранее сообщалось, что ему предлагали вернуться в «Динамо» этим летом после отставки Алексея Михайличенко, но Ребров отказался. В результате бело-голубых возглавил 75-летний Мирча Луческу, который с 2004 по 2016 год работал в «Шахтере».

Дополнительная информация:

https://football.ua/ukraine/427905-rebrov-posetil-bazu-dinamo.html

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир