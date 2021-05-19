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Луческу сделали прививку от коронавируса

16:10
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Главному тренеру киевского «Динамо» Мирче Луческу сделали прививку от коронавируса. Видео опубликовано на Youtube-канале Romania Fan TV.

75-летний специалист сейчас находится на отдыхе в Румынии. Позднее на родине ему также сделают вторую прививку.

В прошедшем сезоне «Динамо» под руководством Луческу выиграло чемпионат и Кубок Украины.

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