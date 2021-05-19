Луческу сделали прививку от коронавируса
16:10
Главному тренеру киевского «Динамо» Мирче Луческу сделали прививку от коронавируса. Видео опубликовано на Youtube-канале Romania Fan TV.
75-летний специалист сейчас находится на отдыхе в Румынии. Позднее на родине ему также сделают вторую прививку.
В прошедшем сезоне «Динамо» под руководством Луческу выиграло чемпионат и Кубок Украины.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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