Главному тренеру киевского «Динамо» Мирче Луческу сделали прививку от коронавируса. Видео опубликовано на Youtube-канале Romania Fan TV.

75-летний специалист сейчас находится на отдыхе в Румынии. Позднее на родине ему также сделают вторую прививку.

В прошедшем сезоне «Динамо» под руководством Луческу выиграло чемпионат и Кубок Украины.