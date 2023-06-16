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Сегодня, 11:24

Отстраненного президента Украинской ассоциации футбола Павелко арестовали на 60 суток

Виталий Косик
Корреспондент
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Шевченковский районный суд Львова постановил заключить под стражу на 60 суток отстраненного от должности президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко, сообщает ТАСС.

Павелко пробудет под стражей до 14 августа. Залог в размере 270 тысяч долларов будет перечислен в пользу государства.

В феврале Печерский суд Киева отстранил Павелко от должности до 17 марта, позднее отстранение продлевалось два раза.

В ноябре 2022 года суд арестовал Павелко с возможностью выхода под залог в размере почти 9,9 млн гривен.

Главе УАФ было предъявлено обвинение в хищении средств по уголовному делу «о нецелевом использовании средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы».

Уголовное дело расследовалось с 2021 года, позднее УАФ внесла требуемый залог, и Павелко вышел на свободу.

Источник: ТАСС
Футбол
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