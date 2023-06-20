В УЕФА следят за ситуацией с арестом президента Украинской ассоциации футбола

УЕФА следит за ситуацией с арестом отстраненного от должности президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко.

«УЕФА пристально следит за ситуацией и находится на связи с Украинской Федерацией футбола. Мы убеждены, что презумпция невиновности любого лица должна соблюдаться, на данный момент у нас нет дальнейших комментариев», — приводит слова пресс-службы УЕФА ТАСС.

Ранее стало известно, что отстраненного президента Украинской ассоциации футбола Павелко арестовали на 60 суток. Сообщалось, что Павелко пробудет под стражей до 14 августа. Залог в размере 270 тысяч долларов перечислят в казну государства.

В феврале 2023 года Печерский суд отстранил Павелко от должности до 17 марта, после чего отстранение продлевалось два раза.

Также в ноябре 2022 года суд арестовал президента УАФ с возможностью выхода под залог в размере почти 9,9 миллиона гривен.

Павелко было предъявлено обвинение в хищении средств по уголовному делу «о нецелевом использовании средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы».

Уголовное дело расследовалось с 2021 года, позднее УАФ внесла требуемый залог и Павелко вышел на свободу.