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Сегодня, 12:33

Сергей Ребров возглавил сборную Украины

Иван Торопцев
Корреспондент
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Сергей Ребров.
Фото Global Look Press

Сергей Ребров стал новым главным тренером сборной Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола (УАФ).

Предыдущим главным тренером национальной команды был Александр Петраков, который покинул свой пост в январе 2023 года.

49-летний Ребров уже работал в тренерском штабе сборной Украины в период с августа 2010 года по апрель 2011 года. На клубном уровне он возглавлял киевское «Динамо», «Аль-Ахли», «Ференцварош» и «Аль-Айн».

В качестве футболиста Ребров играл за донецкий «Шахтер», киевское «Динамо», «Тоттенхэм», «Фенербахче», «Вест Хэм», «Рубин» и «Ирпень».

Источник: https://rsport.ria.ru/20230607/rebrov-1876671998.html
Сергей Ребров
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