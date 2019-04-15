"Номер свой напиши". Калиниченко ответил журналисту, исключившему его из кандидатов в тренеры "Львова"

Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что "Львов" ищет нового главного тренера среди иностранцев. По его словам, руководство клуба отказалось от ряда украинских кандидатур, среди которых - бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко, а также бывший тренер красно-белых и "Терека" Вячеслав Грозный.

"Львов" взял паузу с назначением Грозного, безуспешно пытался уговорить Сачко и переключился на поиски иностранцев. Другие кандидатуры отпали. По Близнюку у руководства сомнения, Калиниченко не прошел кастинг из-за связей с Россией. Санжар и Заваров не соответствовали внутренней политике клуба", - написал Бурбас в Твиттере.

В реплаях ему ответил сам Максим Калиниченко: "Номер свой напиши. В личку, конечно".

Калиниченко защищал цвета "Спартака" с 2000 по 2008 год, выиграл два чемпионата и Кубок России. В качестве тренера он входил в штаб "Металлиста" и "Полесья".

8 апреля пост главного тренера "Львова" покинул Юрий Бакалов. На данный момент команда занимает шестое место в чемпионском раунде УПЛ, в 2 очках от зоны Лиги Европы.