Матч чемпионата Украины перенесен из-за коронавируса

Матч 10-го тур чемпионата Украины «Олимпик» — «Заря» перенесен, сообщает официальный сайт украинской премьер-лиги. Причиной стала вспышка коронавируса у хозяев.

В составе «Олимпика» не осталось ни одного здорового вратаря, который мог бы принять участие в матче. Игра должна была состояться 21 ноября.

Матчи команд U-21 и U-19 с участием «Олимпика» также не состоятся. Решение о дальнейшем проведении матчей будет принято позднее.