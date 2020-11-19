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Матч чемпионата Украины перенесен из-за коронавируса

16:51
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Матч 10-го тур чемпионата Украины «Олимпик» — «Заря» перенесен, сообщает официальный сайт украинской премьер-лиги. Причиной стала вспышка коронавируса у хозяев.

В составе «Олимпика» не осталось ни одного здорового вратаря, который мог бы принять участие в матче. Игра должна была состояться 21 ноября.

Матчи команд U-21 и U-19 с участием «Олимпика» также не состоятся. Решение о дальнейшем проведении матчей будет принято позднее.

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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