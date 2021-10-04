Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Украины против киевского «Динамо» (0:0).

«Я видел, что только одна команда доминировала в игре с начала и до конца — именно «Шахтер». К сожалению, Траоре, Фернандо, Дентиньо и Мораес травмированы. У нас были сложности с тем, чтобы забить гол. Но на самом деле я очень доволен тем, как мы сегодня сыграли, у нас было много потенциальных шансов. «Динамо» в прошлом сезоне стало чемпионом Украины с 11 очками отрыва. Вы видели, что они в конце матча просто потеряли время. Я считаю, это большой знак для нас, что мы уверены в наших силах», — приводит слова Де Дзерби официальный сайт «Шахтера».

После этого матча «Динамо» с 26 очками занимает первое место в чемпионате Украины, «Шахтер» с 23 очками — на второй строчке.