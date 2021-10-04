Футбол
Украина
Новости
Премьер-лига Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Украина

Де Дзерби: «Только одна команда доминировала в игре против «Динамо» с начала и до конца — именно «Шахтер»

02:51
Теги:

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Украины против киевского «Динамо» (0:0).

«Я видел, что только одна команда доминировала в игре с начала и до конца — именно «Шахтер». К сожалению, Траоре, Фернандо, Дентиньо и Мораес травмированы. У нас были сложности с тем, чтобы забить гол. Но на самом деле я очень доволен тем, как мы сегодня сыграли, у нас было много потенциальных шансов. «Динамо» в прошлом сезоне стало чемпионом Украины с 11 очками отрыва. Вы видели, что они в конце матча просто потеряли время. Я считаю, это большой знак для нас, что мы уверены в наших силах», — приводит слова Де Дзерби официальный сайт «Шахтера».

После этого матча «Динамо» с 26 очками занимает первое место в чемпионате Украины, «Шахтер» с 23 очками — на второй строчке.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Потасовка произошла на молодежном ЧР по вольной борьбе
У «Реала» очередной провал, а Месси впервые проиграл во Франции
Шок в Петербурге: «Зенит» проиграл «Сочи»
Кто не поможет сборной России в октябрьских матчах: от Головина до Дзюбы
Залил кровью бассейн, а потом признался, что у него СПИД. Скандал на Олимпиаде-1988
vs
0
Офсайд