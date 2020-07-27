Бывший форвард киевского «Динамо» высказался о решении Мирчи Луческу покинуть пост главного тренера команды спустя четыре дня после назначения. Румынский специалист сегодня заявил, что он не готов работать в клубе, фанаты которого его не приняли.

— Многие изначально не поняли этого назначения. И фанаты, и ветераны. Луческу просил у Ахметова разрешения, чтобы пойти в «Динамо». Какая-то борьба идет, которую никто не понимает. Думаю, игроки Киева не особо приняли бы этого тренера. Зачем вообще принималось это решение? Это все равно, если бы Лобановский пошел в «Спартак».

Наверное, Суркис тоже понял, что погорячился

Сам Луческу понял, что его в «Динамо» никогда не воспримут. Он уже не молод, все взвесил. Может быть, кто-то сверху позвонил Луческу и сказал: «Хватит чудить, уходи». Все факторы здесь сыграли роль. Общественность уже стояла на ушах. Я до сих пор не могу понять, как могли его пригласить? Мирча — умный человек, решил дальше не испытывать судьбу.

Не знаю, сам ли Луческу принял решение или кто-то реально ему сверху сказал: «Не балуйся больше». Кстати, насколько мне известно, контракт с «Динамо» он еще не подписал, а только договорился. Так что юридически все сейчас нормально. Что ж, Киев потерял время. Надо срочно искать нового рулевого. Позвать Семина? Нет, надо своих подтягивать. Мне кажется, Юрию Палычу комфортно в Москве, неохота куда-то ехать. (Виталий Айрапетов)