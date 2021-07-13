Клубы УПЛ дали добро на возвращение «Миная» в элитный дивизион

После того, как состоялась официальная процедура выхода «Олимпика» из состава участников Украинской премьер-лиги (УПЛ), другие клубы элитного дивизиона дали добро на возвращение в чемпионат закарпатского «Миная», информирует Meta-ratings.com.ua.

В минувшем сезоне он занял последнее место в турнирной таблице и понизился в классе.

Данное решение официально будет утверждено на одном и ближайших исполкомов УАФ, которое должно состоятся в ближайшее время, после того, как наступит полная ясность с участниками премьер-лиги, а также первого и второго дивизионов, поскольку в первой лиге также зависла судьба МФК «Николаев».

Отметим, что ранее УПЛ утвердила календарь первого тура чемпионата. «Минай», который заменит «Олимпик», должен был сыграть с киевским «Динамо», однако этот матч будет сыгран позднее.