Клубы УПЛ дали добро на возвращение «Миная» в элитный дивизион
После того, как состоялась официальная процедура выхода «Олимпика» из состава участников Украинской премьер-лиги (УПЛ), другие клубы элитного дивизиона дали добро на возвращение в чемпионат закарпатского «Миная», информирует Meta-ratings.com.ua.
В минувшем сезоне он занял последнее место в турнирной таблице и понизился в классе.
Данное решение официально будет утверждено на одном и ближайших исполкомов УАФ, которое должно состоятся в ближайшее время, после того, как наступит полная ясность с участниками премьер-лиги, а также первого и второго дивизионов, поскольку в первой лиге также зависла судьба МФК «Николаев».
Отметим, что ранее УПЛ утвердила календарь первого тура чемпионата. «Минай», который заменит «Олимпик», должен был сыграть с киевским «Динамо», однако этот матч будет сыгран позднее.
Дополнительная информация:
https://meta-ratings.com.ua/news/kluby-upl-dali-dobro-na-vozvrashchenie-minaya-v-elitnyy-divizion-1000402/
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