Шевченко: «Я думаю о том, чтобы однажды возглавить какой-то клуб»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что в будущем может возглавить клуб.

«Я думаю о том, чтобы однажды возглавить какой-то клуб. Я пять лет отработал со сборной Украины, нужно спокойно оценить будущее



Вы видите добрую версию тренера Андрея Шевченко, злую лучше не знать. В такой работе иногда приходится быть другим», — сказал Шевченко в эфире Calciomercato L'Originale.

На Евро-2020 сборная Украины дошла до 1/8 финала, где проиграла команде Англии (0:4) и закончила выступление на турнире.