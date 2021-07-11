Футбол
Украина
Новости
Премьер-лига Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Украина

Шевченко: «Я думаю о том, чтобы однажды возглавить какой-то клуб»

14:41
Теги:

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что в будущем может возглавить клуб.

«Я думаю о том, чтобы однажды возглавить какой-то клуб. Я пять лет отработал со сборной Украины, нужно спокойно оценить будущее

Вы видите добрую версию тренера Андрея Шевченко, злую лучше не знать. В такой работе иногда приходится быть другим», — сказал Шевченко в эфире Calciomercato L'Originale.

На Евро-2020 сборная Украины дошла до 1/8 финала, где проиграла команде Англии (0:4) и закончила выступление на турнире.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

Макгрегор задел Порье и его жену. Но у Дастина и Конора крутые супруги
Италия — Англия, финал Евро-2020: где смотреть трансляцию и время начала матча
Аргентина — Бразилия: время начала и где смотреть прямую трансляцию финала Кубка Америки
Жена Порье показала средний палец Макгрегору после того, как ирландец сломал ногу
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд