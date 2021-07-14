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«Минай» заменит «Олимпик» в украинской премьер-лиге

14:35
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«Минай» включен в состав участников украинской премьер-лиги, сообщает 14 июля официальный сайт турнира. Он заменит донецкий «Олимпик», который ранее заявил о снятии с соревнований.

Указано, что исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) согласовал предложение УПЛ оставить закарпатский клуб в элитном дивизионе.

В прошлом сезоне «Минай» занял последнее место в премьер-лиге. Ранее УПЛ утвердила календарь первого тура чемпионата. «Минай» должен сыграть с киевским «Динамо», однако этот матч будет проведен позднее.

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Евгений Петров все материалы автора

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