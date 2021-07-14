«Минай» заменит «Олимпик» в украинской премьер-лиге
14:35
«Минай» включен в состав участников украинской премьер-лиги, сообщает 14 июля официальный сайт турнира. Он заменит донецкий «Олимпик», который ранее заявил о снятии с соревнований.
Указано, что исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) согласовал предложение УПЛ оставить закарпатский клуб в элитном дивизионе.
В прошлом сезоне «Минай» занял последнее место в премьер-лиге. Ранее УПЛ утвердила календарь первого тура чемпионата. «Минай» должен сыграть с киевским «Динамо», однако этот матч будет проведен позднее.
Читайте также
«У Джона Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии, карьере и Махачеве
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю