«Минай» заменит «Олимпик» в украинской премьер-лиге

«Минай» включен в состав участников украинской премьер-лиги, сообщает 14 июля официальный сайт турнира. Он заменит донецкий «Олимпик», который ранее заявил о снятии с соревнований.

Указано, что исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) согласовал предложение УПЛ оставить закарпатский клуб в элитном дивизионе.

В прошлом сезоне «Минай» занял последнее место в премьер-лиге. Ранее УПЛ утвердила календарь первого тура чемпионата. «Минай» должен сыграть с киевским «Динамо», однако этот матч будет проведен позднее.