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Кличко отменил спортивные соревнования в Киеве из-за коронавируса. Матчи можно проводить без зрителей

14:01
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Бывший чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко принял решение об отмене всех спортивных мероприятий в столице Украины. Такое решение принято в связи с распространением коронавируса. При этом возможно проведение матчей при пустых трибунах.

— Все мероприятия численностью более 60 человек должны быть отменены, — цитирует пресс-службу мэра Tribuna.com. — Это касается также спортивных мероприятий и футбольных матчей в частности. Разве что можно проводить матчи без зрителей. Теперь организаторы событий должны выполнить это распоряжение.

С 12 марта в Киеве объявлен карантин. Предполагается, что он продлится до конца месяца.

Дополнительная информация:

https://ua.tribuna.com/boxing/1084158383.html

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