Бывший пресс-атташе донецкого «Шахтера», известный журналист Руслан Мармазов в интервью «СЭ» вспомнил историю футболиста Луиза Адриану, игравшего в Донецке и «Спартаке», и его экс-супруги, российской модели Екатерины Дорожко.

— Самая яркая спутница у кого из ваших бразильцев в «Шахтере»? — вопрос Мармазову.

— Знаменитый Луиз Адриану, в будущем футболист московского «Спартака», увез с собой в Бразилию «карельскую березу»...

— Кого-кого?

— Да красотку из Карелии!

— Все ясно.

— Модель, блондинка, любовь неземная... Свадьбу сыграли в Сан-Паулу с фейерверками. До этого надо было развестись с женой, от которой трое детей. Через несколько месяцев заглядываю в Instagram — «карельская береза» уже одинокая и брошенная. А у Адриану новая модель — бразильская! Совсем другой типаж!

— Тоже ничего?

— Если эта рафинированная блондинка, светлоглазая, — то там совсем темная. Невероятной красоты. Зная Адриану, я ее понимаю. Полюбила за эрудицию и богатый интеллект. Но не за деньги. Нет, нет, нет.

— «Береза» — то осталась в Бразилии?

— Сидит в Бразилии. Выкладывает фотографии, какие-то танцы, все жужжит. По разводу, думаю, ей отвалилось несколько миллионов.

Первую часть интервью с бывшим пресс-атташе донецкого «Шахтера» Русланом Мармазовым читайте на сайте «СЭ»