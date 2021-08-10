«Карельская береза» уже одинокая и брошенная». Известный журналист — о российской экс-супруге Луиза Адриану
Бывший пресс-атташе донецкого «Шахтера», известный журналист Руслан Мармазов в интервью «СЭ» вспомнил историю футболиста Луиза Адриану, игравшего в Донецке и «Спартаке», и его экс-супруги, российской модели Екатерины Дорожко.
— Самая яркая спутница у кого из ваших бразильцев в «Шахтере»? — вопрос Мармазову.
— Знаменитый Луиз Адриану, в будущем футболист московского «Спартака», увез с собой в Бразилию «карельскую березу»...
— Кого-кого?
— Да красотку из Карелии!
— Все ясно.
— Модель, блондинка, любовь неземная... Свадьбу сыграли в Сан-Паулу с фейерверками. До этого надо было развестись с женой, от которой трое детей. Через несколько месяцев заглядываю в Instagram — «карельская береза» уже одинокая и брошенная. А у Адриану новая модель — бразильская! Совсем другой типаж!
— Тоже ничего?
— Если эта рафинированная блондинка, светлоглазая, — то там совсем темная. Невероятной красоты. Зная Адриану, я ее понимаю. Полюбила за эрудицию и богатый интеллект. Но не за деньги. Нет, нет, нет.
— «Береза» — то осталась в Бразилии?
— Сидит в Бразилии. Выкладывает фотографии, какие-то танцы, все жужжит. По разводу, думаю, ей отвалилось несколько миллионов.
Первую часть интервью с бывшим пресс-атташе донецкого «Шахтера» Русланом Мармазовым читайте на сайте «СЭ»
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