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Известный журналист рассказал, как экс-форвард «Спартака» «чуть не оторвал башку» украинскому футболисту

00:45
Луис Адриано. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Луис Адриано. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший пресс-атташе донецкого «Шахтера», известный журналист Руслан Мармазов в интервью «СЭ» вспомнил историю драки форвардов украинского клуба Луиза Адриану, позже игравшего за «Спартак», и Александра Гладкого.

— Все было при мне, — говорит Мармазов. — Адриану Гладкому чуть башку не оторвал. Смотрелось ужасно! Самая рядовая тренировка в Швейцарии, потом дыр-дыр. Вообще-то, за все время в «Шахтере» я видел таких драк раз-два и обчелся. Хотя мне казалось — должны драться безостановочно. Гладкий его зацепил. Может, что-то сказал. Адриану как его взял «на Одессу»!

— Это как?

— Дал головой в голову!

— Я думал — с руки.

— Может, и хорошо, что не с руки. С Адриано античные статуи надо было лепить. Идеальная фигура. Каждая мышца не прокачана — а такая от природы. Половину физиономии Гладкому вбил внутрь. Мирча выгнал с тренировки одного и другого, врач побежал заниматься Гладким. Несколько дней парень не выходил из комнаты, гематома колоссальная.

Первую часть большого интервью с бывшим пресс-атташе донецкого «Шахтера» Русланом Мармазовым читайте на сайте «СЭ»

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Юрий Голышак все материалы автора

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