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Бывший пресс-атташе «Шахтера» рассказал, как Луческу сорвал встречу футболистов с проститутками

9 августа 2021, 23:50
Мирча Луческу. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Мирча Луческу. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Бывший пресс-атташе донецкого «Шахтера» Руслан Мармазов в интервью «СЭ» вспомнил историю, как тренер донецкого клуба Мирча Луческу отреагировал на приезд проституток в отель команды.

— Вопрос отношения полов Мирча учитывал. Важно, чтоб все было вовремя. Знал, когда отпустить игроков, чтоб разрядились. А когда дать по загривку.

— Чувствую, был яркий случай.

— На сборах парни затосковали. Вызвали...

— Проституток?

— Было это в Испании. Мирча об этом как-то прознал. Ночь, пустая гостиница, приезжает десант этих марамоек. Встречающая сторона уже стучит копытами. Вдруг в холле появляется Мирча.

— Представляю картину.

— Прекрасно было бы, если б он вышел в халате, ночном колпаке и со свечой. Но нет. Все охренели — а Луческу: «Парни! Расплатиться с девушками — и бегом спать. Девушки, чао». Это была лучшая смена в их жизни, думаю. Причем Мирча проследил, чтоб ни одна не была обижена.

Первую часть интервью с бывшим пресс-атташе донецкого «Шахтера» Русланом Мармазовым читайте на сайте «СЭ»

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Юрий Голышак все материалы автора

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