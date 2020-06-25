Канделаки впервые ответила на слова Милевского о сексе с ней

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала заявление нападающего брестского «Динамо» Артема Милевского о том, что у них был секс. Об этом сам Милевский рассказал в 2019 году, заявив, что это было давно, после чемпионата мира (2006 года), когда Канделаки приезжала в Киев снимать передачу «Самый умный».

— Я надеюсь, что это не единственное достоинство Артема, он, кстати, был неплохим футболистом. Но вот так заявлять, что у него был секс со мной, выглядит крайне печально, если честно. Получается, что никаких других счастливых моментов в его жизни не было, — приводит слова Канделаки «Спорт день за днем» со ссылкой на интервью журналисту Дмитрию Гордону на YouTube.

Также Канделаки отметила, что хвастаться сексом она считает неджентльменским поступком.

— Что я могу сказать: на здоровье, — добавила она.

На прямой вопрос, правдивы ли слова Милевского, Канделаки отказалась отвечать, сказав Гордону, что он ей «не муж и не духовник».