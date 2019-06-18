Хачериди предпочел бы перейти в турецкий клуб, а не российский

Украинский защитник ПАОК Евгений Хачериди рассказал, как бы отнесся к предложению о переходе в российский клуб, а также поделился мнением о трансфере Ярослава Ракицкого из "Шахтера" в "Зенит".

– С Ракицким не поддерживаю отношений, никогда особо не общался, только в сборной, - рассказал Хачериди в интервью YouTube-каналу "Зе Интервьюер". - Парень вообще нормальный, посмеяться можно. Переход в "Зенит" – это его право играть, где он хочет. Не знаю какая у него была ситуация в "Шахтере", но "Зенит" – достойная команда. Наверное, предложили хорошие деньги. Команда играет в Лиге чемпионов.

Перешел бы в Россию? Не знаю, врать не буду. А если нет предложений, но только одно предложение из России? Надо же семью кормить. Если два, то другое дело. Например, если есть еще предложение из Турции, я, конечно, предпочту ее. Из России предложений никогда не поступало, только разговоры.