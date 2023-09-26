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Сегодня, 23:23

Шевченко стал внештатным советником Зеленского

Руслан Минаев
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Андрей Шевченко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-нападающего сборной Украины Андрея Шевченко своим внештатным советником, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на сайт офиса главы государства.

В указе не уточняется, по каким вопросам будет работать бывший футболист.

«Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником президента Украины (Владимира Зеленского) (вне штата)», — сказано в указе.

Ранее Зеленский ввел санкции против более чем 80 российских спортсменов и представителей спортивных организаций.

После завершения профессиональной карьеры в 2012 году Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 год. А в сезоне-2021/22 46-летний специалист тренировал «Дженоа».

Источник: РИА
Андрей Шевченко
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